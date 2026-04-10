Schule in Frankreich
Junge sticht mit Küchenmesser auf Mitschülerin ein
Der Angriff des 15-jährigen Jungen auf die Schülerin ereignete sich in einer Schule in der Ortschaft Ancenis, im Westen Frankreichs. Der Schüler wurde vom Lehrpersonal in einen Raum gesperrt, bis die Polizei eintraf. Das Mädchen wurde mit Verletzungen am Bauch ins Krankenhaus gebracht.
Ein Schüler hat am Freitag an einer französischen Schule in Ancenis eine Mitschülerin wegen eines „persönlichen Streits“ niedergestochen und schwer verletzt, wie Behördenvertreter mitteilten. Die Ortschaft ist 100 Kilometer von der Stadt Rennes entfernt und liegt im Westen Frankreichs. Es handelt sich um den jüngsten Messerangriff in dem Land.
Der Vorfall ereignete sich im Treppenhaus der Schule, wo der Junge seine 15-jährige Mitschülerin schwer am Bauch verletzte, woraufhin diese ins Krankenhaus gebracht wurde. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand der Schülerin wollten die Behörden zunächst nicht machen.
Nach der Tat gelang es dem Lehrpersonal, den mutmaßlichen Täter in einen Raum einzusperren, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm. Bis zur endgültigen Klärung der Lage mussten rund 700 Schüler in Klassenzimmern und 150 in der Turnhalle ausharren.
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