Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schule in Frankreich

Junge sticht mit Küchenmesser auf Mitschülerin ein

Ausland
10.04.2026 21:12
Der Schüler hatte auf das Mädchen im Stiegenhaus einer Schule nahe der Stadt Rennes attackiert.
Der Schüler hatte auf das Mädchen im Stiegenhaus einer Schule nahe der Stadt Rennes attackiert.(Bild: Rawf8 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Angriff des 15-jährigen Jungen auf die Schülerin ereignete sich in einer Schule in der Ortschaft Ancenis, im Westen Frankreichs. Der Schüler wurde vom Lehrpersonal in einen Raum gesperrt, bis die Polizei eintraf. Das Mädchen wurde mit Verletzungen am Bauch ins Krankenhaus gebracht. 

0 Kommentare

Ein Schüler hat am Freitag an einer französischen Schule in Ancenis eine Mitschülerin wegen eines „persönlichen Streits“ niedergestochen und schwer verletzt, wie Behördenvertreter mitteilten. Die Ortschaft ist 100 Kilometer von der Stadt Rennes entfernt und liegt im Westen Frankreichs. Es handelt sich um den jüngsten Messerangriff in dem Land.

Der Vorfall ereignete sich im Treppenhaus der Schule, wo der Junge seine 15-jährige Mitschülerin schwer am Bauch verletzte, woraufhin diese ins Krankenhaus gebracht wurde. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand der Schülerin wollten die Behörden zunächst nicht machen.

Lesen Sie auch:
Mitten in Innsbruck kam es zu der Bluttat.
Mann festgenommen
Messerattacke mitten in Innsbruck: Rätsel um Motiv
10.04.2026
Völliger Absturz
Ex-Teamkicker gesteht Messerattacke auf Verwandten
18.03.2026

Nach der Tat gelang es dem Lehrpersonal, den mutmaßlichen Täter in einen Raum einzusperren, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm. Bis zur endgültigen Klärung der Lage mussten rund 700 Schüler in Klassenzimmern und 150 in der Turnhalle ausharren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
10.04.2026 21:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf