Junge sticht mit Küchenmesser auf Mitschülerin ein

Ein Schüler hat am Freitag an einer französischen Schule in Ancenis eine Mitschülerin wegen eines „persönlichen Streits“ niedergestochen und schwer verletzt, wie Behördenvertreter mitteilten. Die Ortschaft ist 100 Kilometer von der Stadt Rennes entfernt und liegt im Westen Frankreichs. Es handelt sich um den jüngsten Messerangriff in dem Land.