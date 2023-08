Hochwasser: Kärnten und Steiermark brauchen Sie!

Seit Donnerstag stehen Feuerwehren und unzählige Helfer in Kärnten und der Steiermark bereits im Dauereinsatz, um Mensch und Tier in Not zur Seite zu stehen. Dabei geraten auch sie selbst an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Die massiven Niederschläge haben zahlreiche Orte schwer getroffen, die Lage bleibt angespannt. Ein Aufruf, um zu helfen.