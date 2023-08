„Wir haben jetzt kein Elternhaus mehr“

Am Sonntag um 4 Uhr früh gab es schließlich kein Zurück mehr, die Mure donnerte grollend herab und begrub das Heizhaus der Familie unter sich. Dann krachten die Erdmassen in ein weiteres großes Gebäude am Anwesen, eine Näherei, und beschädigten es großteils. Das Dach wurde zum Teil weggerissen und verschoben, Mauern brachen ein. Auch das Wohnhaus daneben wurde schwer getroffen.