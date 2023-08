Unwetter: Das lange Warten auf die Entwarnung

Es ist das eingetroffen, wovor der Landeskrisenstab gewarnt hat: „Aufgrund des aufgeweichten Erdreiches kam es Sonntag zu unzähligen Murenabgängen.“ Obwohl der Regen nachlässt, gibt es für Einsatzkräfte keine Verschnaufpause. In Globasnitz bringt eine gewaltige Schlammlawine sogar die Erde zum Beben. „Der Feuerberg löste sich“, so Bürgermeister Bernard Sadovnik. „Der Hang ist noch in Bewegung. Zwölf Häuser wurden daher evakuiert.“