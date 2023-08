„Der Polizei-Job ist für mich sehr viel wert“

Bei der zweiten Station des Sommer Grand Prix der Skispringer im polnischen Szczyrk stieg mit Ulrich Wohlgenannt auch der erste Vorarlberger in die Saison ein. Erfolgreich! Er schaffte es an beiden Tagen in die Entscheidung, was auch daran liegen könnte, dass sich „Uli“ seit Mai ganz aufs Skispringen konzentrieren kann!