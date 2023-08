Blauer Teppich

Nein, kein Schmäh: Nachdem Herbert Kickl 2017 das Innenministerium geentert hatte, ließ er dort den nicht nur in Österreich in prächtigen Gebäuden wie dem Palais Modena üblichen roten Teppich von der Freitreppe entfernen und durch einen blauen ersetzen. Das sahen manche als Symbol dafür, dass Kickl - da noch längst nicht FPÖ-Chef - die Republik blau umfärben will.