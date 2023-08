5000 Bälle, 500 Handtücher, Zehntausende Becher...

Sechs Handtücher pro Spieler und pro Match

So kamen am Center Court in der Gamsstadt über 5000 Bälle zum Einsatz. „Pro Spieler und pro Spiel benötigt es sechs Handtücher, also zwölf bei einem Einzel-Match, 24 beim Doppel“, rechnen die Verantwortlichen vor. „Insgesamt sind 500 Handtücher im Umlauf, die nicht mehr zurückkommen und knapp sind.“