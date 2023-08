In „Blutrausch“ Hund ihrer Mitbewohnerin getötet

Mit einem Messer soll eine 33-Jährige Ende Mai im Drogenrausch in Kremsmünster auf den Hund einer Mitbewohnerin losgegangen sein. Sie hatte den acht Jahre alten Stafford-Terrier in einem wahren „Blutrausch“ schwerstens verletzt, der Hund konnte nicht gerettet werden, er verendete kurz danach. Am kommenden Donnerstag, dem 10. August, steht die Angeklagte wegen schwerem Raub, Tierquälerei, gefährlicher Drohung, Körperverletzung und Nötigung in Steyr vor Gericht. Die Frau soll in eine Sonderanstalt eingewiesen werden.