Rettungsanker für alle ehemaligen kika-Mitarbeiter

„Für mich brach eine Welt zusammen!“ 25 Jahre lang war eine Burgenländerin in der kika-Filiale in Unterwart tätig. Jetzt sucht sie einen neuen Job - und darf hoffen. So wie ihr geht es vielen Ex-Mitarbeitern. Hinter den Kulissen sind die Vorbereitungen für effektive Hilfsmaßnahmen im Endspurt.