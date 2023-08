So versuchen Internetgauner, an Ihr Geld zu kommen

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein neuer Fall von Internetbetrug bekannt wird, bei dem es auch um Kryptowährungen geht. Dabei erbeuten die Täter oft astronomische Beträge bis in den sechsstelligen Bereich. Trotz guter technischer Möglichkeiten werden die Kriminellen aber selten gefasst. Im Vorjahr gab in Kärnten 1474 Fälle - ein Plus von 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Täter nutzen verschiedene Taktiken.