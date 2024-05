Im Urlaub geblitzt: Strafen nicht ignorieren

Das betrifft zumeist „Hoppalas“ an Mautstellen in Italien. Die Maut muss nämlich beglichen werden, auch wenn die Schranke geöffnet ist. Es kann Nachforderungen geben. Hier gibt es eine Verjährungsfrist von zehn Jahren. Die beauftragten Inkassobüros lassen sich mit dem Schreiben der Zahlungsaufforderungen fast bis zu diesem Fristende Zeit. Deshalb rät Kronsteiner, bei unklaren Situationen an Mautstellen per E-Mail Kontakt mit dem italienischen Autobahnbetreiber aufzunehmen und um eine Berechnung der Maut zu bitten.