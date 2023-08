Kreml meldet Drohnenangriffe auf Schwarzmeerflotte

Krankenhaus in Cherson beschossen

Am Dienstag wurden, wie berichtet, sowohl Drohnenangriffe aus Russland (Moskau) als auch aus der Ukraine (z. B. Charkiw) gemeldet (siehe Video oben zu Charkiw). In der Region Cherson wurde ein Krankenhaus beschossen, das von Ärzte ohne Grenzen unterstützt wird. Dabei wurde ein Arzt des ukrainischen Gesundheitsministeriums getötet. Der Operationssaal wurde direkt getroffen.