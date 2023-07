Russland kann Bevölkerung nicht vor Krieg schützen

Laut dem britischen Geheimdienst gibt es zunehmende Anzeichen dafür, dass der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf die russische Bevölkerung hat. Folgende Faktoren würden laut dem Verteidigungsministerium in London darauf hindeuten, dass der russische Staat nicht in der Lage sei, die Menschen vor den Folgen des Krieges zu schützen: die erhöhte Wahrscheinlichkeit, zur Teilnahme am Kampf gezwungen zu werden, Drohnenangriffe auf Moskau, die außergewöhnlich hohen innerstaatlichen Repressionen und die jüngste Wagner-Meuterei.