Drohnenangriffe auf Charkiw und Moskauer Zentrum

Krieg kehrt nach Russland zurück

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine kommt es mittlerweile vermehrt in den russischen Grenzregionen zur Ukraine und mit geringerer Intensität auch in anderen Teilen Russlands, einschließlich der Stadt Moskau zu kriegerischen Angriffen und Sabotageakten. Für das Land gilt daher eine partielle Reisewarnung. Gewarnt wird vor Reisen in an die Ukraine angrenzenden Verwaltungsgebiete Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow und Krasnodar. Österreicher, die sich derzeit in diesem Gebiet aufhalten, werden dringend ersucht, sich unverzüglich mit der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde bzw. der nächstgelegenen Vertretung eines EU-Mitgliedstaates in Verbindung zu setzen.