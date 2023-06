Babler-Aussagen zu EU-Armee irritieren Tanner

Unterstützt Militärhilfe für Kiew

Lieferungen auf EU-Ebene von Waffen und Panzern an die Ukraine befürworte er, da man alles tun müsse, „um den Aggressor in die Schranken zu weisen.“ Über eine EU-Armee, wie sie NEOS fordern, will Babler genauso diskutieren wie darüber, wie die europäische Sicherheitspolitik aussehen solle und ob die österreichische Neutralität „ausbaufähig“ sei.