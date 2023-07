US-Richter weist Trumps Verleumdungsklage ab

Anklagen gegen Trump möglich

Seit dem Ende seiner Amtszeit hatte die US-Justiz bereits in zwei Fällen Anklage gegen Trump erhoben. Im Mai musste sich der 77-Jährige wegen der mutmaßlich illegalen Aufbewahrung von Geheimakten in Florida vor Gericht verantworten (siehe Video oben). Von der New Yorker Justiz war Trump bereits zuvor wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt worden.