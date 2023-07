Rückschlag für Chinas Xi Jinping

Das skurrile Verschwinden von Außenminister Qin Gang hat seinen Mentor, Staatschef Xi Jinping, in eine unangenehme Lage gebracht. Der damalige Botschafter in den USA war von Xi erst im Vorjahr am KP-Parteitag als dessen Protegé ins Amt gehoben worden und verschwand im Vormonat kommentarlos in der Versenkung. So tickt China.