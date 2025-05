Millionenschwere Anfragenflut: Jetzt kontert FPÖ

Verweis auf NEOS

„Die Mitarbeiter sind in den Ministerien vorhanden, es mussten keine zusätzlichen Kräfte eingestellt werden. In den letzten fünf Jahren wurden 19.567 parlamentarischen Anfragen gestellt – und nie waren Kosten für die Beantwortung ein Thema. Die NEOS haben sogar ihre fleißigsten Abgeordneten, also jene mit den meisten gestellten Anfragen, in Presseaussendungen gelobt und die Anfragen als ,wichtigstes Kontrollinstrument der Opposition‘ bezeichnet“, sagt FPÖ-Abgeordneter Michael Schilchegger.