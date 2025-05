Gastgeber Schweden gewinnt Schlager gegen Finnland

Schweden gewann am Montag in der Österreich-Gruppe A in Stockholm gegen Finnland 2:1 und führt die Tabelle nach dem dritten Sieg an. Im Spitzenspiel der Gruppe B in Herning setzte sich Vize-Weltmeister Schweiz gegen die USA 3:0 durch. Tabellenführer ist Titelverteidiger Tschechien, der mit einem 7:2 gegen Co-Gastgeber Dänemark auch das dritte Spiel gewann.