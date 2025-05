Fans rasteten aus! „Das habe ich noch nie erlebt“

Vom schlechten Wetter verfolgt

Weniger lustig waren an den ersten beiden Tagen die Bedingungen, wobei Emma das schlechte Wetter schon die ganze Saison begleitet. In Saudi-Arabien gab es sogar Regen in der Wüste, ehe in Australien ein Zyklon für eine Turnierabsage sorgte. Auch in Südafrika war es dann richtig nass. Das setzte sich in Seoul fort: „Die ersten beiden Tagen gab es Dauerregen. Dazu war es kalt und windig. Das war schon sehr zäh.“