Ex-Rapidler Maierhofer kickt künftig in Violett

Lob aus der NFL

„Seit März trainiere ich regelmäßig bei den Vikings. Am Anfang gab es viele Gespräche, und sie wollten wissen, wie ich mich anstelle. Und es war vom ersten Training an so, dass es hieß: Wow!“, erzählt Maierhofer in seiner unnachahmlichen Art, „und wenn du das hörst, ist das ein schönes Feedback.“ Vor allem wenn es von einem Ex-NFL-Profi wie Giorgio Tavecchio kommt, dem Kicking Coach der Wiener.