Flüchtiger Einbrecher kehrte zum Tatort zurück

Der 32-Jährige soll am 16. Juli mutmaßlich in das besagte Firmengebäude eingebrochen sein und einen Generalschlüssel gestohlen haben. Allerdings fehlte von ihm seit dem jede Spur. Vergangenen Freitag kehrte er aus unerklärlichen Gründen wieder zurück und spazierte bewaffnet am Dach herum.