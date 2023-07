Klima-Blockaden sind für Stelzer „Armutszeugnis“

Und dann noch die „Vollkasko-Mentalität“

Mitte Juli hat die Landes-ÖVP eine Agenda zum Thema Arbeit als Antwort auf eine „Vollkasko-Mentalität“ vorgelegt. „Wir als Gesellschaft haben aus der Coronazeit schon ein bisschen so eine Grundhaltung mitgenommen, wenn wo ein Problem auftritt, dann soll sich der Staat, die Allgemeinheit darum kümmern“, definierte er die Begrifflichkeit. Der ÖVP in Oberösterreich sei es „wichtig“ auf ihr „Grundkonzept“ zu verweisen: „Jede und jeder, der kann, soll durch eigene Leistung zu etwas kommen. Nur dort, wo Not oder Überforderung auftritt, springt die Allgemeinheit ein. Wenn man es mit Kennedys Worten etwas überspitzt formulieren möchte: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für das Land tun kannst. Wir wären jetzt manchmal froh, wenn viele sich schon selber fragen würden ‘was kann ich selber für mich tun‘.“ Weg von Teilzeit hin zu Vollzeit, lautet die Stoßrichtung der ÖVP-Agenda.