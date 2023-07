Wenn dich der „Strom-Smart-Meter“ berechnend macht

„Die Netz NÖ zwingt uns, den Smart Meter einzubauen“, hagelt es Kritik an den neuen digitalen Stromzählern. Auch die FPÖ kritisiert Österreichs „Streber-Rolle“ und das strikte Vorgehen in Niederösterreich, das mit Klagsdrohungen um 2800 Euro Streitwert und kurzen Fristen umgesetzt wird. Was alles befürchtet wird und warum das der Netzanbieter nach eigener Aussage umsetzen muss.