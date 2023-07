Dank Aufruf im Internet: Dreiste Diebe gefasst

Eigentlich wollte Betreiberin Monika Trojer vor gut zwei Wochen von Zuhause aus mit ihrem Laptop nur kontrollieren, was in ihrer „Amlacher Speis“, einem kleinen Selbstbedienungsladen, so los war. Beim Blick in die Kasse wurde sie stutzig. Obwohl Energydrinks, Eis und Chips gescannt wurden, fehlte Geld. „Das kam mir verdächtig vor“, schildert sie. Wenig später schaute sie im Laden, der seit Oktober 2022 mitten im Dorf steht, vorbei: „Da habe ich gesehen, dass jemand um 84 Euro eingekauft hat und wieder viel Geld fehlte.“