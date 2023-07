„Wir sind weiter als andere Regierungen bisher“

Mit der E-Card zum Wahlarzt

Auch den Ländern Kompetenzen zu entziehen, sei keine Lösung, zumal dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament notwendig wäre, so der Minister. Er will hingegen auf eine Stärkung des Bereichs der niedergelassenen Ärzte setzen. So sollen auch Wahlärzte in Sachen E-Card in die Pflicht genommen werden. Aktuell müssen diese nämlich noch nicht an das System angeschlossen sein. Dies soll sich aber Anfang des kommenden Jahres ändern.