3 Koran-Verbrennungen in Dänemark in einer Woche

Vor der ägyptischen Botschaft in Kopenhagen haben Demonstranten der Gruppe „Dänische Patrioten“ am Dienstag einen Koran verbrannt. Es war der dritte derartige Vorfall in Dänemark innerhalb einer Woche: Am Montag hatte die Gruppe die heilige Schrift der Muslime vor der irakischen Botschaft verbrannt. Ein ähnlicher Vorfall fand vergangene Woche statt. In Schweden wurde im vergangenen Monat zweimal die heilige Schrift der Muslime angezündet.