Grüne zu Rammstein: „Frauen brechen ihr Schweigen“

Die Petition gegen die Konzerte wurde in Österreich von rund 17.000 Menschen unterzeichnet. Mit wie vielen Leuten rechnen Sie persönlich vor Ort?

Das ist sehr schwer einzuschätzen. In Berlin oder in der Schweiz, wo es auch große Petitionen gab, waren viele Leute präsent. Die Präsenz hängt aber von vielen Faktoren ab. Es ist gerade Urlaubszeit und vieles anderes, deshalb kann man es nicht genau sagen. Im deutschsprachigen Raum zusammengerechnet haben etwa 150.000 Menschen die Petitionen unterzeichnet. Das ist ein sehr großes und sichtbares Zeichen.