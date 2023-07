Endlich die üble Laune loswerden

Wenn quer durch Österreich die Festspiele begonnen haben, weiß jeder, dass Sommerferien sind. Endlich die Gehirne auslüften und die üble Laune loswerden. Gute Theatermacher haben ein feines Gespür für Stimmungen. So muss Michael Sturminger, Regisseur des „Jedermann“ in Salzburg, gespürt haben, dass das Publikum nach leichter Kost lechzt. Er verwandelte Hugo von Hofmannsthals moralinsattes und bigottes Jugendwerk in eine turbulente Klamaukgeschichte mit einigen dunklen Tupfern. Und die famose Volksopernchefin Lotte de Beer machte aus Verdis blutrünstiger Racheoper „Ernani“ eine urkomische Schlagerparade.