Bereits 2100 Anträge für den Wärmepumpenzuschuss

Wer in Tirol mit einer Wärmepumpe oder einer festinstallierten Stromheizung heizt, kann seit einer Woche einen neuen Zuschuss beantragen. Über 2100 Anträge gingen in diesem Zeitraum bereits beim Land Tirol per Online-Formular ein. „Die große Nachfrage zeigt, dass viele Menschen bereits auf eine solche Lösung gewartet haben“, erklärt LH Anton Mattle.