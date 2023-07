Nach Unwettern in Tirol: Mehrere Sperren in Bergen

„Aufgrund der starken Sturmereignisse diese und vergangene Woche und der damit verbundenen Windwürfe sind allen voran in den Bezirken Schwaz, Imst und Innsbruck-Land aktuell noch zahlreiche Wanderwege und Mountainbikerouten nicht begeh- bzw. befahrbar und deshalb aus Sicherheitsgründen gesperrt“, teilt das Land in einer Aussendung mit. An der Aufarbeitung der Schäden werde laufend gearbeitet. „Die Arbeiten dauern jedoch noch an, weshalb gerade im Hinblick auf das Wochenende an alle Bergsportbegeisterten appelliert wird, die örtlichen Absperrungen zu beachten und sich über die Tourismusverbände über aktuelle Sperren zu erkundigen.“