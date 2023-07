Wilde Unwetter sorgen in Tirol für enorme Schäden

Zivilschutzalarm, Augenzeugen berichten

Die Gemeinde Silz erwischte es enorm. Dort wurde sogar kurzzeitig eine Zivilschutzwarnung ausgesprochen. Im Garten einer Frau hat es einen Baum entwurzelt, der auf ihr Haus gefallen ist. „Ich wollte eigentlich nur noch den Schirm reintun, aber dann bin ich nur noch ins Haus hinein. Es war wie eine Windhose.“ Sie sei „wie in Schockstarre“. Karl Föger (69) und seine Frau Angelika stehen vor ihrem Haus, dessen Dach es abgedeckt hat. Auch er spricht von einer Windhose: „In 20 Sekunden war der Wind wieder vorbei. Ich bin im ersten Stock bei uns am Fenster gestanden und habe gesehen, wie das Dach am Haus gegenüber davongeflogen ist. Dann hat es unseres abgedeckt. Im zweiten Stock ist alles in Trümmern, der Fernseher, das Klavier. Wasser ist auch drin. Vor drei Wochen habe ich die neue Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, die ist in Trümmern.“