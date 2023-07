Baum stürzt auf Bus, Haus nach Felssturz evakuiert

Zahlreiche Einsätze auch in Landeshauptstadt

Unzählige Einsätze vor allem aufgrund des heftigen Sturms gab es in der Nacht auch in Innsbruck. Laut Stadt wurden binnen einer Stunde mehr als 50 Einsätze registriert. Dabei handelte es sich hauptsächlich um umgestürzte Bäume, Bauzäune und Straßenschilder, abgebrochene Äste und Wasserschäden.