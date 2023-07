Nach Gondel-Einsatz in Tirol folgte Runder Tisch

Am Freitag, als nur drei Tage nach den Vorfällen in der Schlick 2000, war es so weit: Auf „Krone“-Initiative trafen Elmar Rizzoli, Krisenmanager des Landes, samt Vertreter der Bergrettung mit dem Augenzeugen im Landhaus zusammen. Schuldzuweisungen blieben außen vor. Beide Seiten legten in den eineinhalb Stunden ihre Sichtweise dar und versuchten, sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen. Dabei zeigte sich, dass die Wahrnehmungen teils auseinander gingen - was in der Natur der Sache liegt - und dass alle Seiten etwas mitgenommen haben.