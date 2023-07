Wind fegte mit bis zu 161 km/h über Tirol

Zehn Verletzte in Kärnten

Diese Warnung wurde inzwischen wieder aufgehoben. In Kärnten wurden am Dienstag ebenfalls 500 Einsätze bewältigt. Starkregen führte zu Überflutungen, auf einem Campingplatz am Gösselsdorfer See wurden zehn Menschen verletzt. Sie wurden von herumfliegenden Gegenständen getroffen. Der Sturm verursachte in Kärnten insgesamt einen Millionenschaden. 2,3 Millionen davon betreffen die Landwirtschaft, da Ackerkulturen, Grünland sowie Flächen von Gärtnereien und Baumschulen schwer geschädigt wurden (siehe Video zu Kärnten oben).