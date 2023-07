„Hätte in Katastrophe mit Toten enden können“

Umgestürzter Baum streifte Gondel

Auch bei anderen Seilbahnen in Tirol war es aufgrund des Unwetters zu brenzligen Situationen gekommen. In Serfaus (Bezirk Landeck) streifte gegen 15 Uhr ein umgestürzter Baum eine besetzte Gondel und brachte diese zum Schaukeln. „Eine 31-jährige Belgierin in der Gondel wurde dabei am Fuß verletzt“, erklärt die Polizei. Und in der Zillertal Arena mussten Wanderer - wie berichtet - am Berg ausharren. Am frühen Nachmittag fiel dort der Strom aus, danach standen die Gondeln still.