20 von 304 Straßennamen sind problematisch

Grüne mit Lob und Kritik

Grünen-Stadtrat Thomas Rammerstorfer ist zufrieden. Einige Punkte des Erstentwurfs seien ausgebügelt worden. Auf Unverständnis stößt jedoch die Tatsache, dass sich der Dichter Bertolt Brecht sowie der US-General und spätere US-Präsident Dwight Eisenhower weiterhin unter den insgesamt 20 angeführten Personen finden. „Eisenhower hatte einen ganz wesentlichen Anteil an der Befreiung Europas vom Nazi-Terror, was er in der Gesellschaft von NS-Apologeten und -Funktionären verloren hat, kann mir niemand erklären“, so Rammerstorfer. Hier widerspreche der Bericht auch seinen eigenen Kriterien.