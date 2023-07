Nur ein Schnitzel? Blick über den Tellerrand

Wenige Debatten werden in Österreich so leidenschaftlich geführt wie die ums Schnitzel. Auch bei mir hat die politische Auseinandersetzung um das Thema Fleisch am Familientisch gestartet. Seit ich 12 bin, ernähre ich mich vegetarisch. Nicht dogmatisch, aber genug, um eine Familienaffäre zu starten.