Jeep bringt den Avenger nun doch auch als Benziner

Benziner deutlich billiger

Der Elektro-Avenger ist ab 37.500 Euro zu haben - der Benziner dürfte an die 10.000 Euro billiger sein. Als Grund für den Sinneswandel nennt Stellantis eine Erweiterung der Produktionskapazitäten im Werk Tychy in Polen - und entsprechende Kundennachfrage. Der Fokus und auch die Vielfalt an verschiedenen Ausstattungen solle aber weiterhin auf dem rein elektrischen Modell liegen, heißt es.