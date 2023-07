Diebisches Ehepaar zu Geldstrafe verurteilt

Ware in den Kinderwagen und Kind drauf

Ende Oktober 2021 bis Februar 2022 waren die zwei Rumänen auf Shoppingtour in Vorarlberg. Bei Media Markt, Bipa, H&M und diversen Schuhdiscountern nahmen sie mit, was das Zeugs hält - natürlich ohne die Waren an der Kassa zu bezahlen. Mal shoppte der 45-jährige Papa allein, mal die 36-jährige Mama und mal alle gemeinsam mit Kind und präpariertem Kinderwagen. Dieser wurde dann mit Ware bestückt, Decke drüber, Kind drauf, und vorbei an der Kasse. Wert des Diebesgutes: mehr als 5000 Euro.