Geldmaschine Tiwag: Politik will Neuausrichtung

BM Willi: Kirche im Dorf lassen

Willi verteidigte die Preisgestaltung der Innsbrucker Kommunalbetriebe: „Sie sind nicht Macherin der Strompreise.“ Das Ergebnis der IKB sei massiv gesunken, weil Preiserhöhungen an internationalen Strommärkten nicht weitergegeben worden seien. Dadurch sei der Gewinn auf ein Viertel gesunken. „Die anstehenden Preiserhöhungen fallen dadurch geringer aus. Lassen wir also bitte die Kirche im Dorf.“ Die Kommunalbetriebe überwiesen im Vorjahr 11 Millionen Euro als Dividende an die Stadt Innsbruck.