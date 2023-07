Tiwag-Stromrechnung schockt nicht nur Hüttenwirt

E-Control gibt Vorlage für Tiwag-Schreiben

„Wir haben uns bei dem Schreiben an die Rauthhütte exakt an die Vorlage der E-Control gehalten“, sagt Dieter Schmid, Leiter Energiedatenmanagement der Tiwag. „Für einen erhöhten Teilzahlungsbetrag kann es verschiedene Gründe geben, die lassen sich nicht bei jedem Kunden einzeln anführen.“ Nach dem Bericht in der „Krone“ will er jedoch Verbesserungsvorschläge ausarbeiten, damit Kunden eine Vorschreibung künftig verstehen können. „Das garantiere ich!“, betont er.