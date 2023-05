„Tiwag scheut Transparenz wie Teufel Weihwasser!“

Sie haben massiv die „Gierflation“ kritisiert. Welche Reaktionen haben Sie denn erhalten?

Man hat ja an der Reaktion auch der Bundespolitik gesehen, dass die glauben, dass wir alle in Saus und Braus und Luxus leben und auf alles verzichten können. Übersehen wird aber dabei, dass teilweise die Menschen nur noch die Auswahl haben zwischen Essen oder Heizen. Das ist die bittere Realität. Und mit den Zuschüssen ist es so, dass diese leider auch inflationssteigernd wirken. Entscheidend ist, die Preise zu senken. Und Energie ist nun einmal der Haupttreiber neben den Mieten und Lebensmitteln. Wenn man das nicht in den Griff bekommt, wird sich die Inflation auch nicht absenken. Es ist jetzt höchst an der Zeit, dass etwas gemacht wird und passiert. Es müssen Eingriffe erfolgen.