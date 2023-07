Was uns die Kunst des Schreibens alles bringt

Machen wir uns nichts vor: In unserer digitalen Welt geht nichts über E-Mail, WhatsApp oder SMS. Für alles gibt es die passende App. Termine werden schwuppdiwupp ins Smartphone getippt. Ein Piep- oder Klingelton erinnert uns rechtzeitig an ein Treffen, einen Arzttermin oder Geburtstag. Blöd nur, wenn das Handy defekt oder der Akku leer ist. In solchen Momenten sehnt man sich förmlich nach dem altmodischen Kalender.