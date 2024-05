„Ich habe die Fahrt mit dem Horror-Bus überlebt“

Sie wollte ihre Tochter in Bratislava besuchen und gemeinsam ihren Geburtstag feiern. Jetzt ist Anna Paselt einfach nur froh, wieder zurück in ihrer Heimatstadt Mannheim zu sein. „Ich bin glücklich, dass alles so glimpflich ausgegangen ist“, seufzt sie. Paselt saß am Wochenende in jenem slowakischen Reisebus, der auf der Westautobahn (A1) bei Thalgau im Baustellenbereich gegen eine Betonwand prallte und umkippte – die „Krone“ berichtete. Wie Paselt die bangen Momente erlebt hat?