Schweizer diskutieren über drittes Geschlecht

Justizminister will Nemo treffen

Nemo setzt sich ebenfalls für einen dritten Geschlechtseintrag in der Schweiz ein. Der Künstler wurde am späten Sonntagabend von etwa hundert Fans am Flughafen Zürich begrüßt. Viele hatten Transparente und Flaggen dabei, die in den Nonbinären-Farben gelb, weiß, violett und schwarz gehalten waren. Der Empfang sei „mega“ gewesen, freute sich Nemo. „Es zeigte mir, wie schön es ist, Teil einer Community zu sein.“