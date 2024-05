Regenschauer und Gewitter im Anmarsch

Am Freitag verstärkt sich der Störungseinfluss von Südwesten her, mit kräftigen Regenschauern und Gewittern, die auch auf die Alpennordseite sowie den Norden und Osten übergreifen. Der Wind bläst in Föhnstrichen und im Osten noch teils lebhaft aus. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und 14 Grad am Morgen und 17 bis 21 Grad tagsüber.