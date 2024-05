Skydiver von London auch Stammgäste auf der Streif

Kleinste Bewegungen haben große Auswirkungen

Der Wind um mich herum ist exakt 157 km/h schnell, das zeigt eine Digitalanzeige an. Die Power kommt von vier Axialventilatoren. Jeder einzelne hat eine Leistung von 319 KW und sorgt dafür, dass das Windobona ein absoluter Premiumkunde bei seinem Stromanbieter ist. Der Luftstrom ist angenehm warm. Er fühlt sich an wie kräftige Hände, die meine Wangen massieren. Durch den Gehörschutz ist alles ziemlich dumpf, aber ich sehe den Overall flattern. Was jeder Neuling sofort merkt: Die kleinsten Bewegungen haben große Auswirkungen: Das Kinn ein bisschen runter – es geht aufwärts. Das Kinn ein bisschen hoch und plötzlich nähert sich das Sicherheitsnetz, das aus einzeln aufgehängten und federnden Drahtseilen besteht. Den Kopf zur Seite – und schon fliegt man eine Kurve.