Massenprotest in Georgien trotz Haftstrafendrohung

Bald „russische Verhältnisse“ im Land?

Die seit Wochen anhaltenden Massenproteste richten sich gegen ein geplantes Gesetz zur „ausländischen Einflussnahme“, das nach Ansicht von Kritikern „russische Verhältnisse“ in Georgien schaffen würde. Der Text soll am Montag in dritter Lesung im Parlament beraten werden.