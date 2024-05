Ein Dutzend Feuerwehren bei Hausbrand im Einsatz

Am späten Sonntagabend war ein Wohnhaus in Scharten in Vollbrand geraten. Insgesamt waren 12 Feuerwehren teilweise bis in die Morgenstunden des Montags im Einsatz. Der ältere Bewohner des Hauses wurde bereits zuvor von einem Nachbarn in Sicherheit gebracht. Er kam zur Kontrolle wegen Rauchgas in ein Spital.